Vrouw raast met 195 kilometer per uur over E17 terwijl politie achter haar rijdt: “Gevaarlijk voor een vrouw alleen” Koen Baten

12 november 2019

12u34 0 Waasmunster S.V. uit Waasmunster moest zich vanochtend verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding op de E17 richting Gent. De vrouw reed maar liefst met een snelheid van 195 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 120 kilometer per uur. “Ik was in paniek omdat het gevaarlijk is voor een vrouw alleen", verklaarde ze in haar pv.

De vrouw zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Haar reactie was door een angst die ze vroeger had meegemaakt. Ze werd toen overvallen en was daarom in paniek", klinkt het. “Ze had zeker geen kwade bedoelingen en beseft dat ze in de fout is gegaan", klonk het. De vrouw kreeg uiteindelijk een geldboete opgelegd van 2.400 euro. Haar voertuig zal ze ook 75 dagen aan de kant moeten zetten alvorens ze terug kan rijden.