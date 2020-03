Vrienden en familie gaan op (k)raambezoek bij pasgeboren Torre Kristof Pieters

24 maart 2020

17u22 2 Waasmunster Ook voor kersverse ouders zijn het geen makkelijke tijden door deze coronacrisis. Op de kraamafdelingen is er met uitzondering van papa’s geen ander bezoek van familie of vrienden toegestaan. Ook thuis wordt geadviseerd om het bezoek te beperken. Vindingrijke ouders uit Waasmunster hebben echter een creatieve oplossing gevonden: (k)raambezoekjes.

Torre werd afgelopen donderdag geboren in Lokeren. De trotse ouders Yoni en Sara hebben er een bewogen paar dagen opzitten. “Door de coronacrisis zijn de richtlijnen in het ziekenhuis bijzonder streng. We konden enkel foto’s bezorgen aan de familie.” Intussen is het gezinnetje thuis in Waasmunster maar ook daar worden de bezoeken beperkt tot een minimum. “We willen ook niet te veel risico nemen. Met het mooie weer kwamen we echter op het idee om (k)raambezoekjes te organiseren. Verschillende familieleden, buren en vrienden konden we op die manier ontvangen aan het raam, veilig voor iedereen. Zo kunnen ze onze kersverse spruit al eens bewonderen. De suikerbonen worden op voorhand klaargezet op de vensterbank en kunnen nadien door de bezoekers meegenomen worden.”