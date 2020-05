Vrachtwagenchauffeur moet uitwijken voor tegenligger en ramt signalisatiebord Kristof Pieters

27 mei 2020

21u46 0 Waasmunster Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagavond een signalisatiebord geramd op de N70 in Waasmunster nadat hij moest uitwijken voor een wegpiraat die uit de tegenovergestelde richting kwam en een levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre uitvoerde op een plaats waar dat verboden is.

De wagen, een witte Mercedes of BMW, reed aan zeer hoge snelheid over de gearceerde vakken in het midden van de weg. De vrachtwagen reed bij het uitwijken tegen een groot signalisatiebord dat daardoor zwaar beschadigd raakte. Ook de vrachtwagen liep schade op. De voorruit, een zijraampje en de spiegel werden aan diggelen geslagen. De trekker liep ook nog blikschade op. De chauffeur bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen.