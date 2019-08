Vrachtwagen rijdt in op stilstaande auto op E17: twee gewonden Kristof Pieters

23 augustus 2019

09u16 1 Waasmunster Op de E17 in Waasmunster zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee gewonden gevallen bij een bizar ongeval. Een personenwagen die stil stond op de rechterrijstrook werd aangereden door een kleine Poolse vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Antwerpen. Omdat de verlichting op de snelweg gedoofd was, merkte de Poolse chauffeur de auto pas op het laatste moment op. Hij voerde nog een bruusk remmanoeuvre uit maar na een slip van ruim 30 meter botste hij toch nog op de stilstaande wagen waarin twee personen zaten. Zij raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De Poolse trucker bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock. Het verkeer ondervond door het nachtelijke uur maar weinig hinder van het ongeval. Waarom de wagen met Belgische nummerplaten stil stond midden op de snelweg is niet duidelijk.