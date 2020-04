Vrachtwagen gekanteld op E17 na uitwijkmanoeuvre, drie rijstroken versperd Kristof Pieters

23 april 2020

11u40 38 Waasmunster/Sint-Niklaas Op de autosnelweg E17 is donderdagvoormiddag een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur moest een nogal bruusk uitwijkmanoeuvre maken nadat een ander voertuig invoegde op de snelweg. Drie rijstroken zijn versperd en er is grote hinder in de richting van Antwerpen.

Het ongeval gebeurde iets voor elf uur deze ochtend net voorbij de uitrit van de truckparking langs de E17 in Waasmunster. De vrachtwagen is geladen met een diepvriescontainer vol frieten. De drie rijstroken zijn versperd en het verkeer kan enkel passeren via de pechstrook. De chauffeur kwam er met lichte schaafwonden vanaf. Hij verklaarde dat hij fors moes uitwijken toen een andere truck de vrachtwagenparking verliet en invoegde op de E17.

De takelwerken zullen nog een tijdje in beslag nemen. Het verkeer over langere afstand wordt geadviseerd om alternatieve wegen te nemen richting Antwerpen, zoals de E34.