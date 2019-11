Voorbereidende nutswerken in Neerstraat Yannick De Spiegeleir

29 november 2019

16u14 0 Waasmunster In de Neerstraat zijn voorbereidende nutswerken aan de gang met het oog op de aanleg van een gescheiden riolering en verfraaiingswerken.

De werken aan de nutsleidingen zullen nog enige tijd in beslag nemen. Op de gemeenteraad werd het bestek voor de riolerings- en infrastructuurwerken goedgekeurd. Eind december worden de offertes van de aannemers verwacht. Daarna zullen de werken toegewezen worden. De vermoedelijke start voor de eigenlijk werken is voorzien voor het voorjaar van 2020. Voor meer informatie kan je contact opnemen via technische.dienst@waasmunster.be of 052/46.95.60.