Vlaamse regering maakt 1,2 miljoen euro extra vrij voor Waasmunster Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

21u17 3 Waasmunster De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist om extra middelen te voorzien voor gemeentes met veel open ruimte. “Ook voor Waasmunster maakt dit een groot verschil: gespreid over 6 jaar mogen we rekenen op zo’n 1,2 miljoen euro extra om beleid te voeren ten voordele van onze inwoners”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Terwijl de kleine gemeenten aanvankelijk de fusieverplichting als een hete adem in hun nek voelden, hebben de Vlaamse onderhandelaars toch oor gehad naar de verzuchtingen van de burgemeesters van de kleine plattelandsgemeentes en worden er voor hen extra middelen ter beschikking gesteld.

“Elke Vlaming of hij nu woont in een centrumstad of in een landelijke gemeente heeft recht op een sterke dienstverlening: goed onderhouden en veilige wegen, steun voor het verenigingsleven, kwalitatief onderwijs, openbaar vervoer, enz. Lokale besturen in een plattelandsregio zoals bij ons in Waasland hebben het financieel niet makkelijk om deze uitdagingen waar te blijven maken”, zegt Bauwens. “De extra middelen geven onze gemeente extra zuurstof en zo kunnen we de dienstverlening die onze burgers verdienen blijven garanderen.”