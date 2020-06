Vlaams Belang Waasmunster deelt koekjespakketten uit aan woonzorgcentrum ’t Heuverveld Yannick De Spiegeleir

22 juni 2020

15u55 5 Waasmunster Vlaams Belang Waasmunster bracht op maandag 22 juni een bezoek aan woonzorgcentrum ’t Heuverveld. “Voor elk zorgpersoneelslid en elke bewoner hadden we een kleine lekkere attentie voorzien Voor onze partij staan ouderen en ouderenzorg al enige tijd op ons voorprogramma, ook hier in Waasmunster is dit niet anders”, zeggen Cassandra Kinoo en Steven Van Oost namens Vlaams Belang.

“We willen het zorgpersoneel dat elke dag opnieuw de ouderen verzorgt en de bewoners die hun familie en vrienden al die maanden hebben moeten missen een hart onder de riem steken. Een welverdiende ontspanning na maanden van hevige stress en inspanning. De strijd tegen het coronavirus is evenwel nog niet gestreden, maar Vlaams Belang Waasmunster is ervan overtuigd dat het zorgpersoneel hier in ’t Heuverveld zeker meer dan haar steentje zal bijdragen om de bewoners te steunen.”