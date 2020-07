Vlaams Belang deelt vlaggen uit aan Waasmunsteraars Yannick De Spiegeleir

12 juli 2020

13u14 0 Waasmunster Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van 11 juli duizenden vlaggen verspreid. Ook in Waasmunster ging de plaatselijke afdeling op pad.

Vrijwilligers van Vlaams Belang Waasmunster trokken van deur tot deur om alle aanvragers te tevreden met de respons in Waasmunster. “Onze vrijwilligers hebben de handen vol met alle ‘vlaggers’ te bezoeken en een geschenk te overhandigen”, aldus Van Oost. “Maar dat doen we met veel plezier. 11 juli is dé dag waarop álle Vlamingen extra trots mogen zijn op hun geschiedenis en identiteit.”

Het geschenk dat de vrijwilligers uitdelen, is symbolisch: een speciaal voor de gelegenheid ontworpen boek kaarten met de enthousiasmerende boodschap: ‘Schud Vlaanderen wakker!’. “Ook vanuit Waasmunster willen we duidelijk onze stem laten horen ten aanzien van de Vlaamse regering. De Vlamingen verdienen een regering die zelf het heft in handen durft nemen”, besluit Van Oost.