Vijf tips voor dit weekend: Copacobana Festival, 10 Miles van Waasmunster én Opentuindag in Gallery Nanda in Lokeren Jeroen Desmecht

28 juni 2019

11u46 0 Waasmunster Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

WAASMUNSTER - 10 Miles

Sportievelingen worden zaterdag verwacht op de 10 Miles van Waasmunster. Het evenement is dit weekend aan zijn elfde editie toe, en heeft ondertussen naam en faam opgebouwd in in het loopwereldje. “Zelfs bij onze noorderburen kennen ze onze 10 Miles ondertussen al goed”, zei schepen van Sport Petra Verstappen (N-VA) onlangs nog tegen onze krant. Om 13.30 uur gaat het evenement officieel van start met de Vierschaarloop voor kinderen tot en met tien jaar, gevolgd door de jogging van zeven kilometer. Om 16 uur start dan de 10 miles. ’s Avonds vindt in Waasmunster dan weer de dertigste editie plaats van de Vierschaarfeesten met onder meer een optreden van Praga Khan. Meer informatie op waasmunster.be/10miles.

SINT-NIKLAAS - Programmeren voor kinderen/jongeren

Leergierigen van 7 tot 18 jaar jong zijn zaterdag tussen 10 uur en 12.30 uur welkom in de bibliotheek van Sint-Niklaas. CoderDojo Belgium organiseert daar namelijk een gratis workshop (doe-het-zelflessen) over computers, games, websites, apps en programmeren. “Vrijwillige mentors leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren fantasie en creativiteit”, klinkt het. “Ouders zijn welkom, als ze dat willen. Kinderen tot 12 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een volwassene.” Meer informatie vindt u op de website sintniklaas.coderdojobelgium.be.

GENT - BK Wielrennen

Zondag vindt in de Arteveldestad het Belgische kampioenschap wielrennen plaats. Opgedragen aan Walter Godefroot, wereldkampioen bij de heren elite in 1965 en 1972 en voormalig teammanager van T-Mobile. Startschot aan het stadhuis, daarna via Merelbeke richting Vlaamse Ardennen voor een paar stevige kasseistroken. In Drongen, thuishaven van Godefroot, volgen zeven ‘eerrondjes’ aan de Vlaamse Bulldog. Finishen doet het BK na 223 kilometer aan de Watersportbaan. Praktische informatie vindt u op bkgent2019.be.

GENT - Copacobana Festival

Copacobana viert feest. Het gratis festival op de Rozebroeken is ondertussen aan zijn tiende editie toe. Van vrijdag tot en met zondag passeren talloze bands de podia. “Ontmoeten staat centraal. Of je nu jong, oud buurtbewoner of niet-Gentenaar bent”, staat op de website te lezen. “Het programma is ieder jaar zeer gevarieerd. Zo is er voor iedere smaak wel wat te vinden. Swingdansen, theater, poëzie, intieme luistermuziek, … Het mag en kan allemaal op de planken van Copacobana Festival.” Afzakken naar Copacobana, doet u natuurlijk best met de fiets. Meer informatie over de bereikbaarheid en openingsuren vindt u op copacobana.be.

LOKEREN - Opentuindag Gallery Nanda

De Lokerse Gallery Nanda neemt dit jaar voor het eerste deel aan de Open Tuindagen. Werken van Ben Antrop, Bram Eliaert en Jul Vuylsteke worden dit weekend tentoongesteld in de romantische landschapstuin. Ook de expo in de galerij zelf, met werk van diezelfde Ben Antrop en Vera Van de Casteele, loopt dit weekend op zijn einde. Reden te meer dus om zaterdag of zondag af te zakken na het pand langs de Drongenstraat. “Ook achter de bar staan we klaar jullie te bedienen op het tuinterras en in de lounge”, klinkt het. “Livemuziek en het pop-up portretatelier in de tuin maken het weekend compleet.” Meer informatie op gallerynanda.com.