Vierschaarfeesten vieren jubileumeditie Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

Waasmunster In het centrum van Waasmunster vindt zaterdag de dertigste editie plaats van de Vierschaarfeesten.

“Voor onze jubileumeditie hebben we een groep kunnen strikken die ook zijn dertigste verjaardag viert: Praga Khan met frontman Maurice Engelen”, zegt secretaris Rie Maes. De headliner begint zijn optreden om 21.30 uur. Songs als Breakfast in Vegas en The Power of the Flower staan zeker in de playlist.

De opener van de avond is Schmutz. Deze band heeft een typisch jaren 80-sound met hitjes als Living Up als Love Games op hun palmares. Hun concert start om 20 uur. Secretaris Rie Maes, die als enige 30 jaar bestuurslid is, kondigt de artiesten aan.

Vanaf 23 uur zijn er 2 deejays aan de beurt: eerst dezelfde Maurice Engelen en daarna komt Schizzle le Sauvage vanaf 1 uur. Hij treedt een tweede maal op rij op. Vorig jaar kon hij het aanwezig publiek zeker bekoren.

“De feesten zijn gratis, met dank aan onze medewerkers en gulle sponsors. We hebben dit jaar ook extra aandacht besteed aan de inkleding van het plein met lampjes en een overdekte dansvloer", aldus Maes. Op het vrijdagavond wordt het feestenplein reeds ingepalmd door de jeugd met Feel The Air. Ook daar is de toegang gratis. Op zaterdagnamiddag zijn er loopwedstrijden voor de kinderen: de Vierschaarloop, de 7 kilometer en de 10 miles. Na de medaille-uitreiking is er een optreden van de harmonie St.Cecilia.