VIDEO. Jurgen Bauwens (CD&V) legt eed af als burgemeester van Waasmunster Yannick De Spiegeleir

28 mei 2019

15u26 8 Waasmunster In de handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft Jurgen Bauwens (CD&V) dinsdagnamiddag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Waasmunster. Hij treedt nu ook officieel in de voetsporen van zijn overleden partijgenoot Michel Du Tré.

Tot voor kort was Bauwens officieel nog in functie als waarnemend burgemeester, maar daar komt nu dus een eind aan. De plechtigheid in de gouverneurswoning aan de Vlasmarkt in Gent werd bijgewoond door Bauwens’ partner Linda, zijn dochter Jaïke, zijn petekinderen Ella en Silke en zijn schoonvader Paul. Zoon Seppe moest verstek geven omdat hij in de blokperiode zit als student. Bij de ondertekening van zijn geloofsbrieven richtte Bauwens zijn ogen ook even ten hemel. “Ik treed niet enkel in Michels voetsporen. Hij was echt mijn leermeester. We gaan proberen om de architectuur voor onze gemeente die hij heeft uitgestippeld verder te zetten. Ik wil zijn bouwmeester zijn”, klonk het. Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere wenste hem veel succes. De kersverse burgervader besliste eerder al om zijn job in het onderwijs als leerkracht aan het Sint-Teresiacollege in Eksaarde on hold te zetten voor zijn nieuwe ambt. “Het siert u dat uw functie als burgemeester voltijds zal uitoefenen ten dienste van uw bevolking. In een kleine gemeente als Waasmunster kan je dicht bij de burger staan. Ik ben ervan overtuigd dat u zichzelf even geliefd kan maken als uw voorganger.”

Met de eedaflegging van Jurgen Bauwens komt er ook een einde aan een periode van rouw in het gemeentehuis van Waasmunster. Het kabinet van de overleden burgervader Michel Du Tré bleef tot nu toe gesloten, maar zal vanaf nu terug in gebruik worden genomen. Vanavond legt Yari Van Kaer ook de eed af als nieuw gemeenteraadslid aan het begin van de raadszitting.