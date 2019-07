VIDEO. Be maakt wensen en dromen mensen met beperking tastbaar in afstudeerproject: “Idee van stop-motion-filmpje kwam van mijn 7-jarige zoon” Yannick De Spiegeleir

11 juli 2019

16u24 2 Waasmunster Hoe kan een organisatie de levenskwaliteit van personen met een handicap verhogen? Be Goris uit Waasmunster beantwoordt die vraag in een creatief ‘stop-motion’-filmpje dat ze eigenhandig in elkaar stak voor haar eindwerk voor de studies Gezinswetenschappen. “In totaal was ik meer dan drie weken in de weer”, getuigt ze.

Na tien jaar in het kleuteronderwijs en een loopbaanonderbreking voor de opvoeding van haar drie kinderen besloot Be drie jaar geleden om het roer van haar beroepsleven om te gooien. Ze vatte een studie Gezinswetenschappen aan bij de hogeschool Odisee.

Voor haar afstudeerproject verdiepte ze zich in de Dienst Ondersteuningsplan (DOP): een gratis dienst voor mensen met een beperking die samen met hun cliënten en omgeving nagaat hoe hun levenskwaliteit kan verbeterd worden. Uit haar onderzoek bleek dat het DOP het erg goed doet. “Ze versterken het sociale netwerk van hun doelgroep en verhogen hun participatie in de maatschappij door hen de juiste vragen te stellen en écht te luisteren naar hun noden.”

Het enige werkpunt bleek de communicatie: de dienst is nog te weinig bekend bij mensen met een beperking en hun omgeving. Met die wetenschap in het achterhoofd besloot Be aan de slag te gaan en interviewde ze het koppel Bas en Kaat (fictieve namen, red.): zij zochten en kregen hulp bij DOP. Haar zoontje Tjorven bracht haar op het idee om een stop-motionfilmpje te maken van hun getuigenissen. Stop-motion is een techniek om tekeningen door middel van verschillende opnames tot leven te wekken. In de video getuigen Bas en Kaat over hoe ze samen zelfstandig leven, maar wel hulp krijgen bij het koken, winkelen of administratie. “Al kunnen wij zelf veel en zijn we niet dom”, klinkt het.

Drie weken in de weer

“In totaal was ik drie weken in de weer om de tekeningen te maken en drie dagen om ze tot leven te wekken in het filmpje. Ik heb alles zelf in elkaar gestoken. Enkel voor het muziek, het geluid en de stemmen deden we een beroep op Audio Epics.” Intussen is het filmpje in twee weken tijd al meer dan 300 keer bekeken.

Be is blij dat ze iets kan beteken voor DOP. “Te vaak wordt er nog gedacht vanuit het bestaande zorgaanbod in plaats van de individuele noden van mensen met een beperking. De Dienst Ondersteuningsplan biedt écht ondersteuning aan op maat. Ik hoop dat ze meer mensen kunnen bereiken en helpen dankzij het filmpje.”

