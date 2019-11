Verkeershinder na frontale botsing in Schrijbergstraat Kristof Pieters

18 november 2019

10u14 0 Waasmunster In de Schrijbergstraat in Waasmunster kwam het maandagochtend omstreeks 8 uur tot een frontale aanrijding tussen twee personenwagens. Er vielen geen gewonden maar er was wel zware hinder.

De bestuurder van een Mercedes, die richting Sinaai reed, week plots van zijn rijvak af waardoor hij frontaal op een Ford botste die uit de andere rijrichting kwam. Door de aanrijding raakten beide wagens zwaar beschadigd maar geen van beide bestuurders liep verwondingen op. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken, glas en gelekte koelvloeistof.

Omdat het verkeer een tijdje maar moeizaam langs het ongeval kon passeren leidde dat in volle ochtendspits al tot chaotische toestanden in de Schrijbergstraat en op het kruispunt met de N70. Na een tiental minuten kon één van de gehavende wagens verplaatst worden en kon de brandweer het verkeer in goede banen beginnen leiden.