Vandalen steken auto in brand op carpoolparking, voertuig volledig uitgebrand Kristof Pieters

02 januari 2020

01u42 0 Waasmunster Op de carpoolparking aan de op- en afrit van de E17 in Waasmunster is woensdagavond laat een auto in vlammen opgegaan. Het gaat om brandstichting want op het voertuig was eerder al een wielklem geplaatst door de politie.

De brandweer van de post Waasmunster werd woensdagavond opgeroepen voor een voertuig dat achteraan op de parking in lichterlaaie stond. De brand was op enkele minuten geblust, maar de wagen, een Ford, brandde volledig uit. De wagen met Franse nummerplaten stond al een aantal dagen op de parking met een wielklem die werd aangebracht door de politie. Om welke reden is niet gekend. Volgens een getuige ter plaatse was er in de voorbije dagen al vandalisme tegen de wagen gepleegd. Zo zou er onder meer een raam aan diggelen geslagen zijn. Dat maakte het andere mensen met slechte bedoelingen mogelijk om een brandbom of vuurwerkpijl in de wagen te gooien. Enkele minuten voor de brand hoorden passanten een luide knal in de omgeving van de parking. De politie onderzoekt de zaak verder.