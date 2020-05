Struiken vatten vuur in achtertuin in Guido Gezellestraat Kristof Pieters

31 mei 2020

12u08 0 Waasmunster Zondagochtend ontstond er brand in de achtertuin van een woning in de Guido Gezellestraat in Waasmunster. Omdat die achtertuin grensde aan enkele garageboxen bestond het gevaar dat het vuur zou overslaan. Zo ver kwam het gelukkig niet.

Een buurtbewoner ging de vlammen eigenhandig te lijf door enkele struiken uit te trekken. De opgeroepen brandweer nam het over en had de brandhaard in een mum van tijd onder controle. De schade bleef beperkt tot de haag en enkele struiken. Wat de brand veroorzaakte is niet gekend.