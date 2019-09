Springtij zet overstromingsgebied blank Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

17u17 0 Waasmunster Een stevige noordwesterwind in combinatie met springtij heeft ervoor gezorgd dat het waterpeil op de Schelde en haar zijrivieren maandagochtend uitzonderlijk hoog kwam.

In Antwerpen werden de poorten van de waterkeringsmuur zondagavond al gesloten, want de kans bestond dat het water de Scheldekaaien daar zou overspoelen. Dat gebeurde nipt niet, het water steeg tot ongeveer 6,7 meter boven de referentiehoogte. In Temse werd rond 6.30 uur, een klein uurtje na het hoogwater in Antwerpen- een waterstand van 6m91 gemeten, wat toch al vrij uitzonderlijk is. Even verderop op de Durme in Waasmunster werd eveneens ruim 6,90 meter gemeten. Dat is 10 à 15 centimeter boven de kruinhoogte van de dijk waardoor het water over de dijk het gecontroleerde overstromingsgebied in Sombeke en Waasmunster binnenliep. Daardoor kwamen meerdere hectaren blank te staan. Na een goed half uur begon het water op de Durme weer te zakken. In de loop van de dag, wanneer het laag water was op de Durme werden op verschillende plaatsen de sluizen van het overstromingsgebied opengezet zodat het water weer kon wegtrekken. Op geen enkel moment liepen er huizen gevaar. De komende dagen worden nog vrij hoge waterstanden verwacht, maar het water zal net niet hoog genoeg komen om over de dijk te stromen.