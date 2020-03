Sport- en revalidatiecentrum Motus lanceert trainingen via Facebook Live Yannick De Spiegeleir

22 maart 2020

21u16 3 Waasmunster Bij Motus sport- en revalidatiecentrum in Waasmunster blijven ze ondanks de coronacrisis niet bij de pakken zitten. “Met trainingen via Facebook Live proberen we het groepsgevoel aan te wakkeren”, zegt Bart Van De Vyver.

Om zo veel mogelijk mensen in beweging te houden delen zij hun groepslessen nu via Facebook live. “Allen samen op hetzelfde moment een pittige training afwerken, de lesgever vanuit zijn of haar living, volgers vanop hun matje in binnen en buitenland. Het zijn de moeilijke situaties die onze creativiteit prikkelen en vaak voor een vernieuwend model zorgen”, weet Van De Vyver. “De vele reacties verbaasden ons en stimuleren ons om alvast een LIVE work-out kalender voor de komende week in elkaar te knutselen. Het is al vaker gezegd dat we vooral moeten blijven bewegen om ons immuun systeem optimaal te kunnen laten werken en de gevreesde indringer de baas te kunnen. Gevarieerd en op regelmat blijven trainen blijft dus de boodschap”, klinkt het.