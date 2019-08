Sombeke maakt zich op voor kermisweek Yannick De Spiegeleir

13 augustus 2019

17u49 1 Waasmunster In Sombeke start vrijdag een nieuwe editie van de plaatselijke kermis. Het feest gaat van start op vrijdag met de wielerwedstrijd Grote Prijs kantoor Windey voor Eliterenners. ’s Avonds kan je uit de bol gaan op de Dries met Discobar ‘Cafe Comité’ en om 21 uur Patershouse in het Patershol.

Zaterdag bezorgen de dinsdagkermisvrienden tussen 9 en 12 uur een fruitmand aan de mensen die niet kunnen meefeesten tijdens de kermisweek. Die dag staan er ook nog een mountainbikewedstrijd, schandpaalloop (inschrijven in de feesttent op Sombeke Dries tussen 17.15 en 18.15 uur) en een volksspelentocht op het programma. In de verschillende cafés van Sombeke moet er een volksspel uitgevoerd worden of moet er iets geschat worden en een aantal fotovragen opgelost worden. Inschrijven kan alleen in de feesttent op Sombekedries. Om 22 uur is er Soiréé Soiréé 70’s -80’s – 90’s in Patershol.

Op zondag is er van 11 tot 19 uur de 26ste Sombeekse rommelmarkt in de verkeersvrije straten rond de Dries van Sombeke en georganiseerd door het Feestcomité. Inschrijven is mogelijk via jef.goossens@telenet.be.

Op maandag is er onder meer een schieting op de liggende wip, een muzikale wandeling met jazzband The Mobile Brassband. Om 22 uur start de langste nacht van Sombeke in Patershol. Kroon op het feest is de vuurwerk of lasershow op het terrein van White Star Sombeke.

Ook de plaatselijke café’s Roxy en Welkom zetten hun schouders onder de kermis.