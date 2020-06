Sombeke 2020 lanceert nieuwe wandeling: “Twintig locaties met een verhaal” Yannick De Spiegeleir

08 juni 2020

15u53 2 Waasmunster Nu de terrasjes terug open gaan, pakt Sombeke 2020 uit met een nieuw wandelparcours. “De wandeling is 5 kilometer lang en loopt langs twintig locaties met een verhaal”, zegt natuurgids Freddy Waterschoot.

De wandeling houdt onder meer halt aan de Mirabrug, het Beerkaaihuis en de Liatuin. “Sombeke is nog steeds een Heerlijkheid”, zegt Waterschoot, die ook aandringt op de beloofde heraanplant van het Beerkaaibos. Het is geen geheim dat de natuurgids een koele minnaar is van de Sigmawerken in de omgeving. “Al het ontpolderingsgeweld heeft ons genoeg gekweld. Geef ons natuurcompensatie die iedereen verwent”, klinkt het in een gedicht.