Sluikstorter dumpt 13 vuile matrassen op landelijk weggetje Kristof Pieters

06 juli 2020

11u29 0 Waasmunster In de Doornijkstraat, een landelijk weggetje tussen de Hulstbaan en de Grote Baan in Waasmunster, werd zondag een opmerkelijk sluikstort ontdekt. Iemand heeft er dertien oude, bevuilde matrassen gedumpt.

Het sluikstort werd vastgesteld op een afgelegen plek waar geen huizen staan en er dus weinig sociale controle is. Waarschijnlijk werden de matrassen er al zaterdagavond of zaterdagnacht gedumpt en reed de dader met een bestelwagen of aanhangwagen. Wie iets verdachts opgemerkt heeft, kan de lokale politie contacteren. De gemeentediensten zullen het sluikstort opruimen.