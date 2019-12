Sint opent nieuwe schoolbibliotheek Kouterbos Yannick De Spiegeleir

06 december 2019

14u06 3 Waasmunster In de refter van basisschool Kouterbos hebben de Sint en zijn pieten deze ochtend de nieuwe schoolbibliotheek geopend.

‘Je dromen maak jezelf’. Dat is dit schooljaar het thema op Kouterbos en die leuze wordt ook in de praktijk gebracht. “Met de schoolbibliotheek hebben we een rustplek gecreëerd voor onze kinderen. We hebben een boekenpakket aangekocht en in de toekomst zal de bibliotheek nog aangevuld worden”, zegt directeur Tine Van Raemdonck. Het eetfestijn in het kader van Rode Neuzendag leverde ook 350 euro op die geïnvesteerd werd in de bibliotheek. “Het idee om een eigen schoolbibliotheek te maken sluit volledig aan bij onze groene visie . Daarom is er een mooi bibliotheekmeubel gemaakt waar een boom centraal staat”, vult leerkracht Evy Roggeman aan.