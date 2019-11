Scallini en Speelse Geweten sluiten deuren Yannick De Spiegeleir

01 november 2019

12u58 0 Waasmunster De Waasmunsterse horeca deelt in de klappen. Met restaurant Scallini en café ‘t Speelse Geweten sloten op korte tijd twee vaste waarden de deur.

Scallini, het vroegere Ruyterhof aan de Grote Baan, kreeg deze zomer nog een opschorting van faillissement, maar moest deze week dan toch de boeken neerleggen. De uitbaters hadden de zaak vorig jaar nog maar in een nieuw kleedje gestoken.

Marnix De Wilde was sinds begin jaren 90 de uitbater van ’t Speelse Geweten. Onder zijn bewind groeide het café uit tot een begrip in Waasmunster. Eerder dit jaar besliste hij om zijn zaak over te dragen aan een nieuwe uitbater, maar dat liedje heeft niet lang geduurd. De zoektocht naar een nieuwe overnemer is aan de gang. Wie interesse heeft kan Marnix contacteren via zijn Facebookprofiel of via Whatsapp op het nummer 0477/96.13.09.