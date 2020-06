RWL-eventradio pakt uit met zomerprogramma Yannick De Spiegeleir

23 juni 2020

16u54 0 Waasmunster Nu je zelf niet naar een festival, een fuif of feesten mag, brengt RWL-eventradio deze zomerse sfeer naar jou. Vanaf vrijdag 26 juni zendt RWL dagelijks van 14 tot 17u en van 18 tot 22u muziek uit van groepen en artiesten die optraden tijdens de 30 edities van de Vierschaarfeesten en 45 jaar Lokerse Feesten.

Rie Maes voorzitter van RWL-eventradio heeft een band met beide festiviteiten. Als medestichter en secretaris van de Vierschaarfeesten en medewerker toog 2 op de Lokerse Feesten heeft hij alle jaargangen van beide feesten lijfelijk meegemaakt. “Ik weet wat we deze zomer moeten missen”, zegt Rie.

Omdat op 26 juni ‘normaal’ de openluchtfuif Feel The Air zou plaatsvinden te Waasmunster, zal men iedere vrijdag tussen 21 en 22u één uur lang een set draaien van één van de dj’s van FTA onder de noemer Feel The Air on air.

Vlaams hitdossier

Twee dagen is er een uitzondering: op 11 juli draait RWL 24 uren Nederlandstalige liedjes: van 0 tot 7 uur en van 19 tot 24 uur non-stop in de moedertaal. Van 7 tot 11 uur: draait men op verzoek: RWL op Vlaamse wijze. Luisteraars kunnen Vlaamse platen aanvragen via de website: www.rwl-event.be, via de facebookpagina: RWL-event radio of via email: henri_maes@telenet.be. Om 11 uur brengt Patrick Durant een Vlaams hitdossier en om 12 uur volgt de Vlaamse hemelse lijst. Vanaf 13 uur presenteren Jean-Paul en Rie de Nederlandstalige top 100 allertijden. Op 21 juli volgt dan de Belgische dag op de nationale feestdag.

De zomerprogrammatie loopt tot en met woensdag 9 september. Te beluisteren via internetradio: RWL-eventradio, via de website van RWL en via de streaming. Via Google Chrome ga je naar Online radio box rwl event radio.