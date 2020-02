RWL-Eventradio bundelt evenementen op Facebookpagina Yannick De Spiegeleir

17 februari 2020

17u16 0 Waasmunster ‘Is er iets te doen in Waasmunster?’ Zo noemt de nieuwe Facebookpagina waarmee Radio Waasmunster Lokaal (RWL) organisatoren van activiteiten in Waasmunster een groter bereik wil geven.

“Dagelijks om 12 en 17u kan je via RWL-eventradio informatie horen over activiteiten die plaatsvinden te Waasmunster en die toegankelijk zijn voor het grote publiek”, zegt Rie Maes van RWL. “We proberen zoveel mogelijk berichten te verzamelen. Alle verenigingen, comités, scholen, organisaties die iets doen, wat voor iedereen toegankelijk is (zelf deelnemen of komen kijken/supporteren) kunnen dit via een bericht melden. Wij denken aan eetfestijnen, feesten, voorstellingen, tentoonstellingen, kermissen, wedstrijden, … Ook verkoop huis-aan-huis voor het goede doel of voor de clubkas van plantjes, bloemen, chocolade, koekjes, edm. … willen we in dit overzicht vermelden”, klinkt het.

De berichten die op de facebookpagina ‘Is er iets te doen in Waasmunster’ verschijnen worden ook opgenomen in het programma ‘Chérie, is er iets te duun in Vasmustern ?’ Te beluisteren bij RWL-eventradio via www.rwl-event.be. Heb je ook iets te melden ? Doorsturen naar de facebookpagina of naar Rie Maes : henri_maes@telenet.be.