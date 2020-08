Rondslingerend breekijzer doorboort brandstoftank van truck op N70: brandstof stroomt rijbaan op Yannick De Spiegeleir & Kristof Pieters

07 augustus 2020

15u24 4 Waasmunster De brandweerpost van Waasmunster moest vrijdag net na de middag uitrukken naar de Grote Baan in Waasmunster. Op de gemeentegrens met Lokeren en de Groenstraat was een Nederlandse truck over een groot breekijzer gereden dat op de rijbaan lag. De koevoet sprong omhoog en doorboorde de brandstoftank van de truck waardoor er een lek ontstond.

Tientallen liters diesel stroomden de rijbaan op. Een collega van de man zag onmiddellijk dat er een probleem was en kon zijn collega verwittigen. Samen konden de twee Nederlandse truckers enkele vodden in de scheur proppen waardoor het lekken beperkt werd. De opgeroepen brandweer kon het lek nagenoeg volledig dichten, in afwachting van het overpompen van de brandstoftank. De brandweer had wel heel wat opkuiswerk. Over een afstand van enkele honderden meters lag de rijbaan er glad bij. De hinder voor het verkeer bleef beperkt.