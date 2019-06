Roemeense familie heeft met caravan klapband op snelweg… en rijdt tegen slakkengangetje verder met reservewiel Kristof Pieters

25 juni 2019

13u25 4 Waasmunster/Kruibeke Met gevaar voor eigen leven heeft een Roemeense familie dinsdag met een half stuk gereten caravan zijn weg verdergezet op de autosnelweg E17. Ter hoogte van Waasmunster was er een gat in de bodem geslagen door een klapband. De chauffeur legde echter snel een reservewiel op en zette de tocht tegen een slakkengangetje verder.

Het opmerkelijke ongeval gebeurde op de E17 richting Antwerpen. Ongeveer een kilometer voorbij de oprit Lokeren op het grondgebied van Waasmunster kreeg een Roemeense familie af te rekenen met een klapband aan hun caravan. De familie was vanuit hun woonplaats in Engeland op weg naar hun geboorteland om er de vakantie door te brengen. Door de klapband werd er een gat in de bodem van de aftandse caravan geslagen. Een deel van de inboedel viel door het gat en kwam verspreid terecht over de drie rijstroken van de E17.

Slakkenvaart

De chauffeur kon zijn voertuig gelukkig wel nog veilig op de pechstrook tot stilstand brengen. Hij verwisselde snel de kapotte band en vertrok met een reservewiel waar amper druk op zat. Ruim 20 kilometer verder, net voor het parkeerterrein in Kruibeke, kon een ploeg van de federale wegpolitie de familie tegen een slakkenvaart van 30 kilometer per uur van de snelweg plukken.

Ze werden naar de snelwegparking afgeleid waar de politie de chauffeur aan de tand voelde. De man gaf toe dat hij doorgereden was en niet goed wist wat te doen. De politie stelde een proces-verbaal op. Omdat de caravan ook zwaar overladen was, werd er een takelwagen opgeroepen om het vehikel weg te slepen. Pas als het teveel aan inboedel verwijderd is, zal de familie haar reis verder kunnen zetten.

De brandweer kwam ter plaatse om de inboedel en brokstukken van de snelweg te verwijderen. Het incident veroorzaakte een lange file.