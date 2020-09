Rode beuk wordt ‘ontkroond’: “Boom niet meer te redden, maar bron voor nieuw leven” Yannick De Spiegeleir

15 september 2020

13u03 0 Waasmunster Op de hoek van de Belselsestraat en Hoogstraat worden er donderdag veiligheidswerken uitgevoerd aan een eeuwenoude rode beuk. De monumentale bomen van meer dan twee eeuwen oud is stervende, maar enkel de hoogste delen worden verwijderd. “Om het DNA van de beuk te bewaren zal de provincie de boom twee keer enten”, zegt schepen van Groenvoorziening Guido De Cock (CD&V).

De statige boom beroert al een tijdje de gemoederen. Begin augustus brak een enorme tak af. De gemeente zag zich genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen om de openbare veiligheid te kunnen garanderen. “De boom is uitvoerig onderzocht. In overleg met specialisten hebben we besloten om de boom niet te vellen, maar enkel te ‘onthoofden’”, zegt De Cock. Met behulp van een telescoopkraan die op de openbare weg geplaatst wordt en een spinhoogwerker op het terrein, zullen zware kroondelen uit de kroon worden gehaald.

“Helaas is de rode beuk niet meer te redden en zal hij langzaam afsterven, maar op deze manier kunnen we toch nog genieten van het mooie uitzicht en kan de boom ook fungeren als nestplaats voor verschillende dieren en het blijft ook een blikvanger in het landschap.”

Enten

In een later stadium krijgt de rode beuk wel mogelijk een opvolger. “Om het DNA van de uitzonderlijke boom te vrijwaren, zal de provincie de boom tot twee keer toe enten”, weet De Cock. Hiervoor zullen de diensten bij één of mogelijk twee gesteltakken een deel laten staan dat zich toch nog in de risicozone bevindt. Om dit op te vangen, en opnieuw een nultolerantie naar risico te voorzien, worden na het werk een aantal stutten geplaatst die de tak ondersteunen en afbreken onmogelijk maken.

Verkeershinder

Hoewel de doorgang maximaal gevrijwaard blijft valt enige verkeershinder niet uit te sluiten.