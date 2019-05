Rik Daelman (Open Vld) ontrafelt lokale mysteries in Facebookfilmpjes Yannick De Spiegeleir

24 mei 2019

13u06 0 Waasmunster Folders, huisbezoeken of levensgrote affiches. Ook in onze regio doen politici er in de laatste recht lijn naar de verkiezing alles aan om de kiezer te overtuigen op hen te stemmen.

Waasmunsters Open Vld-kandidaat Rik Daelman gooit het over een andere, originele boeg. In een reeks filmpjes op Facebook ontrafelt hij samen met partijgenoten Oost-Vlaamse mysteries. In Berlare verneemt hij van Katja Gabriëls dat Arsène Goedertier, vermoedelijk het brein achter de roemruchte diefstal van ‘De Rechtvaardige Rechters’ van Overmere afkomstig is. In Aalst hoort hij van Jean-Jacques De Gucht dan weer dat Aalst onderaardse vluchtgangen zou hebben. Wie de filmpjes wil bekijken kan terecht op de Facebookpagina van Daelman.