Renovatiewerken aan potpolder ‘Ten Rijen’ starten maandag: “Baggerspecie gebruiken voor aanleg dijk” Yannick De Spiegeleir

17 september 2019

17u21 0 Waasmunster De Vlaamse Waterweg nv start maandag met de renovatie van Potpolder IV of ‘Ten Rijen’. “Het overstromingsgebied aan de Durme in Waasmunster voldoet niet meer om de omliggende woonwijken te beschermen tegen wateroverlast”, klinkt het bij de waterwegbeheerder.

Ondanks de tegenkanting van bepaalde bewoners en landbouwers en de bezwaren die werden ingediend gaan de geplande werken aan Potpolder IV dus door. Op de Durme zelf zal er tussen Waasmunster en Lokeren gebaggerd worden om de afvoer van water te bevorderen. Het gebaggerd materiaal wordt gebruikt voor de renovatie van het overstromingsgebied.

Rondom een goed werkend gecontroleerd overstromingsgebied ligt een ringdijk, die het opgevangen water in het gebied moet houden. In Potpolder IV ontbreekt een deel van deze ringdijk, waardoor de woningen in de omgeving de voorbije jaren niet voldoende beschermd waren tegen wateroverlast. De Vlaamse Waterweg nv zal nu een nieuwe, hogere ringdijk aanleggen rondom het gebied, volgens de huidige veiligheidsnormen. Daarvoor wordt eerst het tracé van de ringdijk vrijgemaakt van begroeiing, afval en kleine bouwsels. Er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de site en vervolgens starten de werken aan de ringdijk zelf. In een latere fase worden ook het pompstation van Ten Rijen en de overloopdijk tussen de Durme en de potpolder gerenoveerd. Op de dijk komt een geasfalteerd fiets- en wandelpad tussen de Manta-site en de Ten Rijendreef. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en vzw Durme stimuleren in bepaalde zones van het gebied de ontwikkeling van natte natuur.

Meer ruimte voor het water in de Durme

Gelijklopend met de renovatie van de potpolder voert De Vlaamse Waterweg nv onderhoudsbaggerwerken uit in de Beneden-Durme. Door de toenemende verzanding van de laatste decennia kan die steeds minder regenwater afvoeren naar de Schelde. Dat leidde tussen 2010 en 2016 al vijf keer tot wateroverlast. Daarom worden nu meer duurzame maatregelen uitgevoerd. Hans Quaeyhaegens, projectleider bij De Vlaamse Waterweg nv: “We willen niet langer onze toevlucht zoeken in de mobilisatie van noodpompen en noodruimingen. Daarom hebben we al in 2016 een nieuw pompstation gebouwd op de dam in Lokeren en voeren we sinds 2012 baggerwerken uit in verschillende fases. We baggeren nu het laatste stuk, tussen de brug in Waasmunster en de dam in Lokeren. Het vervuilde sediment dat we daarbij ophalen, zullen we ter plaatse reinigen. Daarna kunnen we het gebruiken voor de aanleg en renovatie van de dijken rond Potpolder IV. Ze beperken we ook de hinder voor de omgeving, omdat we geen grote hoeveelheden grond moeten aan- of afvoeren over de weg.”

Nieuwe ringdijk beschermt tegen wateroverlast

Deze werkwijze past in het onderzoek van De Vlaamse Waterweg nv naar duurzame toepassingen van sediment binnen het Europese Interreg project Using Sediment As a Resource (USAR).

De bredere context: van potpolder naar gecontroleerd overstromingsgebied

De Durmevallei is van oudsher zeer gevoelig voor overstromingen, in het bijzonder bij stormvloed: wanneer springtij samenvalt met een noordwesterstorm op de Noordzee, en getijgolven via de Schelde ook de Beneden-Durme bereiken. Daarom besloot de minister van openbare werken al in 1938 om o