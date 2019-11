Regionaal Landschap zoekt bomen om te knotten Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme lanceert een oproep naar eigenaars van knotbomen om hun bomen te laten onderhouden door hun ‘knotvrijwilligers’. “Als ze niet onderhouden worden, verdwijnen ze. Dat is jammer voor het landschap, maar ook voor alle dieren die er wonen of schuilen zoals steenuilen en vleermuizen.”

“Een knotboom waar je gemakkelijk aankan en waar de takken gewoon mogen vallen, dat is een droom. Eentje die misschien 1 op 50 keer uitkomt.” Jan Praet (35), knotvrijwilliger bij Regionaal Landschap Schelde-Durme, windt er geen doekjes om: “Knotten is een van de gevaarlijkste jobs: in de hoogte werken mét een gevaarlijke kettingzaag.”

Geen wonder dat zoveel knotbomen verwaarloosd worden en niet het beheer krijgen dat ze gemiddeld om de 5 jaar nodig hebben. Gevolg: ze verdwijnen beetje bij beetje uit het landschap.

Heb je minstens 5 knotbomen die al 5 jaar of langer niet beheerd zijn? En heb je geen tijd, onvoldoende kennis of materiaal om ze te beheren? “Doe dan een beroep op onze ervaren vrijwilligers”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Ze houden van het avontuur en komen je knotbomen of houtkanten gratis knotten in ruil voor het brandhout. Wij verzekeren hen tegen ongevallen.”

Een aanvraag indienen kan via de website www.goedgeknot.be. “Voor je aan de slag gaat, maak je best enkele foto’s van je knotbomen, hun locatie en ook hun omgeving”, verduidelijkt Katrien. “Voeg deze foto’s samen met je naam, adres en contactgegevens in op de website en je aanvraag is klaar. Je kan online opvolgen of een vrijwilliger interesse heeft in jouw knotopdracht.”