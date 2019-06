RECENSIE. Do Brasil PKM

05 juni 2019

09u34 0 Waasmunster De authentieke Braziliaanse keuken is wellicht het laatste wat je verwacht op de Heide in Waasmunster, maar Do Brasil is ons nieuwe favoriete plekje voor een echte caipirinha. Het recept van het huis? “Met liefde gemaakt”. Ons advies? Ga met de fiets, want er wordt gul omgesprongen met de alcohol.

Honger, dorst? Gastheer Jan Palms is een man van weinig woorden en overlaadt ons niet meteen met allerlei suggesties. Al snel blijkt het om zijn typische droge humor te gaan. Wie Do Brasil binnenstapt, zal trouwens weinig Braziliaans bespeuren. De naam is eigenlijk het enige exotische aan de zaak. De kaart: een vreemde mix van de oerklassieke Belgische en de Braziliaanse keuken. De voorzichtige of wereldvreemde klant kan voor een vol-au-vent gaan, maar het zou zonde zijn om niet te proeven van de kunsten van chef Vera, de Braziliaanse echtgenote van Jan. Ze heeft er een carrière als danseres opzitten en toerde heel Vlaanderen rond met Will Tura, die het nummer Maria nog aan haar heeft opgedragen. We merken snel dat ze echter ook heel wat talent heeft in de keuken.

De caipirinha (9,5 euro) is zonder twijfel de lekkerste die we ooit hebben gedronken. De cocktail wordt gemaakt met Pitú Cachaça, de nationale drank van Brazilië op basis van suikerriet. We besluiten dan ook de rest van de avond voluit te gaan voor de authentieke Braziliaanse keuken. Wat avontuurlijker dan gewoonlijk na die stevige cocktail, waagt mijn tafelgenote zich aan een Sopa Bahianna (7,5 euro), een soepje van banaan en het wit van kip, een typisch streekgerecht uit Salvador da Bahia, de geboortestreek van Vera. De soep valt in de smaak, maar je moet er wel van houden. De banaan is zeer aanwezig, met grote stukken kip en licht pikant. Ik neem op aanraden van Jan de huisgemaakte kroketten Boi Preto (16,5 euro). De basis is gerookt Braziliaans rundsvlees. De garnituur is overbodig, maar de kroketten zijn hemels.

Carnivoren kunnen in Do Brasil hun hart ophalen. De zaak importeert Black Agnus Raca Bovina, runderen die na 26 maanden grazen op de groene vlaktes nog 200 dagen worden afgemest met graan. Als hoofdgerecht ga ik voor de pincanha chimi churri (30 euro), het staartstuk en het meest gegeerde stukje vlees uit Brazilië, meteen ook de specialiteit van het huis. De frisse smaak van de marinadesaus past perfect bij het vlees. Mijn tafelgenote gaat voor een smaakvol Braziliaans stoofpotje met zwarte bonen, rundsvlees, lam en pikante worst (23,50 euro). Het geheel wordt geserveerd met een stevige portie gebakken licht gekruide aardappelpartjes. Ideaal bij vlees is de rode Brazilwood, een jonge krachtige Shiraz (5,5 euro).

Een dessert kiezen, vinden we wat moeilijk. We zijn geen ijsliefhebbers en de keuze daarbuiten is beperkt. We twijfelen even over de sorbet van caipirinha, maar gaan uiteindelijk voor een Braziliaans likeurtje op basis van honing. Het oogt troebel en smaakt natuurlijk, en we maken ons wijs dat het goed is voor de gezondheid.

Alles samen betalen we 116,50 euro. Een faire prijs voor vlees van deze kwaliteit. En voor wie de smaak van Brazilië te pakken heeft: Jan en Vera helpen ook een vakantie uitstippelen en willen er op termijn een B&B openen.

Eten 8,5/10, Comfort 7/10, Bediening 8/10

Adres: Fortenstraat 119, 9250 Waasmunster, do-brasil.be

Prijzen: voorgerecht (5 - 20 euro), hoofdgerecht (15,5 - 33 euro), nagerecht (6 - 10 euro)

Openingsuren: van 10 tot 22 uur, do en vrij gesloten