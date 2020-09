Provincie geeft stervende Reus van Waasmunster tweede leven: “Dikste gekende bruine beuk in België” Yannick De Spiegeleir

25 september 2020

17u16 0 Waasmunster De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met het enten van de grote beuk in het kasteelpark van Ortegat in Waasmunster.

De zogenaamde ‘Reus van Waasmunster’ is meer dan 200 jaar oud en met een omtrek van 7,6 meter de dikste bruine beuk van België. De eeuwenoude reus zal de komende jaren afsterven omdat er veel grondwater is opgepompt voor de bouw van een nabijgelegen appartementsgebouw. Ook de aanhoudende droogte speelt een rol.

Op het moment dat de boom sterft, is er een opgekweekte ent, een kopie van de ouderplant, ter beschikking om opnieuw te planten. Zo krijgt de ‘Reus van Waasmunster’ een nieuw leven.

“Dit past helemaal in het nieuwe, unieke bomenproject van de Provincie Oost-Vlaanderen. Wanneer een boom met erfgoedwaarde sterft, ging zijn erfgoedwaarde en genetische waarde tot voor kort definitief verloren. Dankzij de expertise van onze depotconsulenten van de provinciale erfgoedsite Ename en van provinciaal domein Het Leen in Eeklo kunnen we die boom toch een nieuw leven geven. Dat is niet alleen belangrijk voor het uitzicht van een dorpsgezicht of landschap, maar ook voor de genetische diversiteit en het voortbestaan van de soort”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA), bevoegd voor Erfgoed

De Reus van Waasmunster

Als je Waasmunster-dorp binnenrijdt, valt de boom van 30 meter hoog en 36 m breed meteen op, ook al staat hij op privé-domein. Met een stamomtrek van bijna 8 meter is dit de dikste gekende bruine beuk in België. Op basis van de stamomtrek is deze reus zeker meer dan 200 jaar oud. Hij is dan ook beschermd als monument. De beuk stond dus al op deze plaats toen dit nog de abdij Roosenberg was. Nu behoort hij tot het uitgestrekte park van kasteel Ortegat dat is aangelegd in landschappelijke stijl. Genetisch materiaal van een bruine beuk van dergelijke leeftijd is genetisch zeer zeldzaam, zo niet uniek in België.