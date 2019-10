Projectontwikkelaars Wareslage stellen aangepaste plannen voor aan buren en raadsleden: “Bal ligt in het kamp van het gemeentebestuur” Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

14u07 3 Waasmunster Komt er een nieuwe verkaveling in het woonuitbreidingsgebied Wareslage? Het is nog steeds geen uitgemaakte zaak. Op een themacommissie over het onderwerp stelden de verschillende projectontwikkelaars hun bijgewerkte plannen voor. Het actiecomité ‘Wareslage moet natuur blijven’ blijft echter bij haar standpunt. “Er zijn voldoende betaalbare woningen op de markt in Waasmunster om de woonbehoefte in te vullen”, zegt Matthias Seghers namens het buurtcomité.

Een centraal landschapspark met speelelementen voor kinderen, een intelligente waterhuishouding, fiets- en wandelverbindingen met het centrum. Het zijn slechts enkele van de troeven waarmee de projectontwikkelaars hun toehoorders, zijnde de gemeenteraadsleden en buurtbewoners, probeerden te paaien. Na de vele kritische opmerkingen over mobiliteit, verlies aan groen en waterhuishouding stelden de projectpartners een nieuw ontwerpbureau aan.

De hamvraag voor alle partijen blijft echter, is er voldoende woonbehoefte in Waasmunster om de komende decennia een wijk met 226 wooneenheden te realiseren? De meningen daarover verschillen grondig bij de verschillende partijen. De projectontwikkelaars zijn ervan overtuigd dat er een publiek is voor hun project. “Naar dergelijke verkavelingen zal er altijd vraag zijn, zowel van mensen binnen als buiten de gemeente”, klinkt het. “De bal ligt echter in het kamp van het gemeentebestuur. Zij zijn baas.”

Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) houdt de beslissing van zijn meerderheid in beraad. “Er zijn twee zaken die we moeten afwegen: dit gaat om waardevol gebied, maar er is ook een nood aan betaalbaar wonen. Voor onze gemeente is het cruciaal dat inwoners van de generatie tussen 25 en 45 jaar oud niet wegtrekken uit Waasmunster omdat ze hier geen woning vinden. Wat ons betreft is er geen woonbehoeftenstudie nodig om te beseffen dat die vraag bestaat.”

Bij actiecomité ‘Wareslage moet natuur blijven’ houden ze voet bij stuk. Wat hen betreft wordt er geen enkele woning gebouwd in het gebied. “Dit is waardevol gebied en overal in onze gemeente staan er huizen en bouwgronden te koop. Ook de verkaveling op Hoogendonck staat nog op stapel. Bovendien staat het verkeer nu al stil in de Stationsstraat”, zegt Seghers.

Volgens oppositiepartij Open VLD moet er een woonbehoeftestudie worden uitgevoerd. “Open ruimte en groen vrijwaren behouden en uitbreiden is belangrijk. Tegelijkertijd moeten we er ook op toezien dat betaalbaar wonen geen dode letter blijft”, zegt fractieleider Bart Waterschoot. “Maar we moeten eerst zeker zijn dat er woonbehoefte aanwezig is en dat kan blijken uit een onafhankelijke studie. Recent werd er redelijk veel bijgebouwd in Waasmunster of zijn een aantal nieuwe projecten volop in ontwikkeling, de vraag is dan ook of de woonbehoefte nog steeds aanwezig is of dat verder uitstel mogelijk blijkt.”