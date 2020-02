Politie waarschuwt voor verkoper van potten en pannen Kristof Pieters

02 februari 2020

13u46 0 Waasmunster De politie waarschuwt voor een verkoper van potten en pannen die recent op pad was in Waasmunster. De politie adviseert niet op het aanbod in te gaan omdat er een vermoeden bestaat van oplichting.

Het gaat om een oudere man van ongeveer 55 jaar met witgrijs haar. De man draagt een kostuum en rijdt met een voertuig met Duitse nummerplaat. Afgelopen donderdag sloeg hij toe in de Smoorstraat in Sombeke om pannensets te verkopen. Eén bewoner had de man 150 euro betaald voor een pannenset maar kreeg nadien zijn geld terug omdat hij vermoedde dat hij toch bedrogen was. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om simpele oplichting waarbij goedkope pannensets aan de deur worden verkocht met een serieuze winstmarge. Er werden voorlopig geen andere feiten gemeld. De politie vraagt om bij twijfel steeds 101 te bellen zodat de man gecontroleerd kan worden door de diensten.