Plannen voor bouw van woonzorgcentrum in Koningin Astridstraat van de baan: “Inzetten op langer thuis wonen” Yannick De Spiegeleir

26 juli 2019

18u32 4 Waasmunster De plannen voor de bouw van het rusthuis ‘Hof van Waas’ in de Koningin Astridstraat lijken verleden tijd. Op de locatie hangt een nieuwe omgevingsaanvraag uit voor de bouw van een woonerf. “De gemeente heeft zelf geen plannen voor een nieuw woonzorgcentrum, maar we willen wel werk maken van langer thuis wonen”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Een vijftal jaar geleden staken de eerste plannen voor de bouw van het Hof van Waas op de Heide de kop op. Buurtbewoners protesteerden en het gemeentebestuur sloot zich aan bij de mening dat het project te grootschalig was voor de omgeving.

Vandaag lijken de plannen definitief van de baan, want nabij de Nijverheidslaan zijn er nu plannen voor de bouw van 5 ééngezinswoningen. Zo blijkt uit de aanvraag. Burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) bevestigt dat het al een tijdje stil was geworden rond het ‘Hof van Waas’. “Als bestuur zijn wij uiteraard niet tegen private initiatieven voor de bouw van een woonzorgcentrum, maar het moet wel op een geschikte locatie zijn”, zegt Bauwens.

Vergrijzing

Nochtans speelt ook in Waasmunster de vergrijzing meer en meer een rol in de bevolkingssamenstelling. “Momenteel is er geen lange wachtlijst voor zware hulpbehoevenden. Een nieuw woonzorgcentrum komt er niet. Wel zal het huidige Heuverveld over tien jaar volledig vernieuwd worden”, zegt OCMW-voorzitter Tom Baert (CD&V). “Verder willen we ook werk maken van een volwaardige buddywerking om ouderen thuis van nog meer hulp te voorzien en vereenzaming tegen te gaan”, verduidelijkt Bauwens en Baert.

In dat opzicht werd vorige zomer ook een akkoord bereikt om woonzorgcentrum Heuverveld te laten opgaan in de vzw Samen Ouder. Door op te gaan in een grotere organisatie wil gemeente en OCMW de ligdagprijzen binnen de perken houden.

Verder wordt er ook werk gemaakt van de verhuis van het Sociaal Huis en alle gemeentelijke diensten naar een nieuw administratief centrum naar de nieuwe site aan de Abdij Van Roosenberglaan. “Binnen dit en drie jaar zou de opening moeten kunnen gerealiseerd worden”, stelt Bauwens. “We gaan alle diensten op één locatie centraliseren zodat het voor de inwoners van Waasmunster duidelijk blijft waar ze heen moeten.” Wat er met het huidige gemeentehuis op de Vierschaar zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De verhuis van het huidige Sociaal Huis in de Molenstraat moet ook ruimte bieden om in dat gebouw een nieuw dagverzorgingscentrum te openen. “Ook dat past in het plaatje van een betere ouderenzorg.”