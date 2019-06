Papa laat kinderen even van uitzicht genieten vanuit hoogtewerker; brandweer moet ze bevrijden Kristof Pieters

09 juni 2019

11u31 38 Waasmunster In Waasmunster moest de brandweer zaterdagavond uitrukken voor een niet alledaagse redding. Twee kinderen waren vast komen te zitten in een hoogtewerker op de oprit van hun woning nadat het toestel defect was geraakt. Ze kwamen er met de schrik vanaf.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur op de Grote Baan in Waasmunster. De vader had de hoogwerker gehuurd. De dochter en zoon van de man wilden voor het plezier en onder begeleiding van hun vader eens even omhoog met de hoogwerker om van het uitzicht te genieten. Toen de machine zo’n 6 meter hoogte had bereikt, weigerde hij plots alle dienst. Na verwoede pogingen door de vader om de machine weer aan de praat te krijgen, zat er niks anders op dan de brandweer te bellen. De posten van Waasmunster, Lokeren en Sint-Niklaas kwamen meteen ter plaatse om de kinderen met een andere hoogwerker te bevrijden uit hun benarde situatie. Ze zaten uiteindelijk slechts een klein half uurtje vast. Ze bleven ongedeerd en kwamen er met de schrik van af.