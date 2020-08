Oproep burgemeester Bauwens (CD&V): “Maak geen open vuur” Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2020

15u20 0 Waasmunster Wegens de aanhoudende droogte adviseert de Waasmunsterse burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) om het risico op brand te beperken door geen open vuur te maken.

Onder open vuur verstaat de gemeente onder meer: vuurkorven, kampvuren, vuurschalen, vuuracts (o.a. vuurwerk), woudloperskeuken, fakkeltochten, koken op houtvuur, onkruidbrander … “Barbecues vallen niet onder ‘open vuur’. Er wordt echter wel uiterste voorzichtigheid aangeraden bij het gebruik van een barbecue tijdens de huidige droogteperiode”, klinkt het.

Ook roept de burgervader op om spaarzaam om te springen met water. “Er is nog geen verbod om drinkwater te gebruiken om je auto te wassen of je gazon te besproeien, maar we roepen wel op om in de mate van het mogelijke dit tot het minimum te beperken.”