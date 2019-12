Oppositiepartij Open Vld waarschuwt: “Verplichte fusieronde straks moeilijk te ontwijken door buitensporige investeringen” Yannick De Spiegeleir

20 december 2019

16u08 6 Waasmunster Bij de voorstelling van de meerjarenplanning op de gemeenteraad heeft Open Vld ernstige zorgen geuit over de financiële toekomst van Waasmunster. De oppositiepartij is tegen de bouw van het nieuw administratief centrum. “Met dergelijke buitensporige projecten komt een verplichte fusie dichterbij. Bovendien zijn er alternatieven voorhanden”, zegt gemeenteraadslid Rik Daelman.

‘Ambitieus voor een modern en warm Waasmunster’, zo luidt de titel van het meerjarenplan dat de bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA vorige week voorstelde. Volgens Open Vld, de grootste oppositiepartij in Waasmunster, zijn sommige plannen in het bestuursakkoord té ambitieus.

“De kostenraming voor het nieuwe gemeenschapscentrum De Meermin bedroeg aanvankelijk 9,6 miljoen euro. Vandaag zitten we reeds aan een lening van 21,4 miljoen euro: dat is meer dan het dubbele dat in 2014 werd geraamd”, stelt Daelman. De Open Vld gaf in de vorige legislatuur al te kennen dat een renovatie van het huidige Hoogendonck wenselijker was.

Gigantische investering

Ook de plannen voor de bouw van een nieuw administratief centrum op de site Meermin zinnen de liberalen niet. “Dit is opnieuw een gigantische investering waarbij geen rekening werd gehouden met bijkomende kosten zoals de inrichting en de verhuis. En waarom het huidige gemeentehuis verkopen? Het sluit naadloos aan bij een ruime parking en het park en kasteel Blauwendael voor ceremoniële evenementen”, vult fractieleider Bart Waterschoot aan. “Als plaatsgebrek de hoofdreden is, zijn er voldoende alternatieven: de administratieve diensten onderbrengen in het Mantacomplex of men had de privéwoning naast het huidige gemeentehuis kunnen aankopen. De mooie Vierschaar, het centrum van onze gemeente, dreigt nu een stille dood te sterven.”

“Geld is op”

Open Vld stipt aan dat de fikse investeringen in De Meermin en het nieuw administratief centrum andere noodzakelijke projecten in de weg staan. “Het geld is op. Zo worden er slechts gedeeltelijk geluidsschermen geplaatst langs de E17 en wordt de renovatie van kasteel Blauwendael nodeloos uitgesteld tot 2023, terwijl er nood is aan een dringende aanpak”, zegt Waterschoot.

De liberalen waarschuwen voor de gevolgen. “De schuld lag vorig jaar rond de 15 miljoen euro. In 2020 loopt die op tot bijna 38 miljoen euro. Dit is 3.500 euro per inwoner. Daarmee behalen we de weinig benijdenswaardige bronzen medaille in Vlaanderen. Door dit beleid zit onze gemeente straks in slechte papieren als er een verplichte fusieronde komt”, besluit Daelman.