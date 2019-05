Open Vld Waasmunster zoekt getuigen na vernieling verkiezingsborden Yannick De Spiegeleir

21 mei 2019

16u32 4 Waasmunster Open Vld Waasmunster heeft op sociale media een oproep naar getuigen gelanceerd nadat er vandalisme werd gepleegd op de verkiezingsborden van hun kandidaat Rik Daelman.

“Als Open Vld Waasmunster staan we steeds voor eerlijke en correcte politiek. Het is dan ook erg jammer dat sommige mensen in staat zijn om zo laf te zijn om borden van onze kandidaat voor de Kamer doelbewust te vernielen. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werden sommige van onze kandidaten reeds geviseerd. Dit is totaal onaanvaardbaar. We doen dan ook een oproep tot getuigen die deze nacht en ochtend iets hebben gezien, zodoende dat we een officiële klacht kunnen indienen", klinkt het.