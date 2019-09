Open VLD pleit voor fietsmarkeringen aan E17-complex Yannick De Spiegeleir

09 september 2019

10u48 0 Waasmunster Op de jongste gemeenteraad pleitte de Open VLD-fractie om de fietspaden aan het E17-complex in Waasmunster in het rood te markeren. “Zodoende is het voor de bestuurders die naar of van de E17 rijden duidelijk én zichtbaar dat hier fietsers rijden”, verduidelijkt gemeenteraadslid Annelies Fierens (Open VLD).

Het raadslid maakte haar punt naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. “Is het geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, enerzijds aan de ouders en school om onze kinderen bewust te laten omgaan met het verkeer en anderzijds ook aan de beleidsvoerders om voor hun belastingbetalers degelijke en veilige infrastructuur te voorzien en te onderhouden?”, werpt Fierens op. Ze somde enkele knelpunten op waaronder de afdeling aan kasteel Ortegat, het smalle fietspad aan de Durmebrug én de slecht gemarkeerde fietspaden aan de E17 . “Deze hete hangijzers werden reeds grotendeels doorgegeven aan het Vlaamse Gewest en zullen dus ‘ooit’ worden aangepakt. Moeten onze kinderen, tot dan, dagelijks hun leven riskeren? Een dringende en veilige proactieve maatregel die wij met Open VLD Waasmunster alvast voorstellen, is het aanbrengen van rode fietsmarkeringen langsheen de N446 op het viaduct over de E17”, aldus Fierens. “We mochten vernemen dat de meerderheid met het idee aan de slag gaat. We danken de beleidsvoerders alvast om hiervan een prioriteit te maken.”