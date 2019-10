Open Vld juicht extra middelen voor Waasmunster toe: “1,2 miljoen euro extra investeringsruimte” Yannick De Spiegeleir

10 oktober 2019

14u49 3 Waasmunster Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. Waasmunster mag rekenen op 1,2 miljoen euro extra. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft”, zegt Bart Waterschoot, fractieleider van Open Vld Waasmunster.

“Hopelijk kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren”, aldus Waterschoot. “Het vroegere gemeentebestuur onder burgemeester Daelman had trouwens reeds een zilverfonds opgericht met o.a. middelen verkregen uit de verkoop van de Telenet-aandelen en aanvullende financiering. Dit fonds zal dienst doen ter financiering van de toekomstige pensioenkosten voor o.a. de ambtenaren en mandatarissen. Dit pensioenfonds zal waarschijnlijk niet voldoende zijn, gezien de daling van de intresten ondertussen. Feit is echter wel dat de vorige en huidige CD&V/N-VA-meerderheid geen verdere inspanningen heeft gedaan om dit fonds te spijzen. Als Open Vld hopen we dat er geen belastingverhoging noodzakelijk zal zijn de komende jaren in onze gemeente, nu dat er extra financiële ademruimte wordt gecreëerd door de Vlaamse overheid.”