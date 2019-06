Nieuwe ringdijk Groot Broek opent in 2020 Yannick De Spiegeleir

24 juni 2019

17u42 0 Waasmunster In gemeenschapscentrum Hoogendonck vindt vandaag een infomarkt plaats over de projecten van het Sigmaplan in Waasmunster. In de loop van volgend jaar opent de nieuwe ringdijk voor fietsers en wandelaars in het Groot Broek.

Met de ingrepen van het Sigmaplan beveiligen de Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos de Durmevallei op een natuurlijke manier tegen overstromingen. Eén van de gebieden die momenteel ontpolderd wordt is het Groot Broek nabij de dorpskern van Sombeke, waar de werken volop aan de gang zijn. De opening van de nieuwe ringdijk die daar wordt aangelegd is gepland voor 2020.

“In een ontpolderd gebied ontstaat zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Die zijn ecologisch zeer waardevol en fungeren als longen van de natuur”, zegt Sarah Verhaegen, communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg.

Ook over de ontwikkelingen die op til zijn in het gebied Potpolder IV, in de volksmond gekend als ‘Ten Rijen, nabij de E17 konden de bezoekers vragen stellen over de ontwikkelingen die er op til zijn. Landbouwer Walter De Vlieger kwam als betrokken partij naar de infovergadering. “In het verleden zijn verschillende van mijn gronden onteigend in het kader van het Sigmaplan. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor mijn landbouwbedrijf van de geplande werken in Ten Rijen. Daarom dat ik vandaag naar hier ben gekomen.”

Hans Quaeyhaegens, projectingenieur van De Vlaamse Waterweg, benadrukt dat landbouw mogelijk blijft in het binnengebied van Potpolder IV. “De renovatie van Potpolder IV is echter broodnodig om overstroming van de omliggende huizen, voornamelijk aan de andere kant van de E17, te garanderen.”

Naast het Sigmaplan konden bezoekers tot slot ook meer te weten komen over het LIFE Sparc. Dat Europese project met het Sigmaplan een extra duwtje in de rug geven en de Scheldevallei beter wapenen tegen klimaatverandering. “De laatste decennia zijn grote oppervlaktes getijdennatuur verdwenen. Natte natuur is nochtans een noodzakelijke bondgenoot in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Getijdennatuur werkt als een spons: het tempert vloedgolven en de kracht van het getij”, klinkt het.