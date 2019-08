Nieuwe nachtwinkel ‘Nightshop on Wheels’ levert aan huis Yannick De Spiegeleir

17 augustus 2019

20u58 0 Waasmunster In Waasmunster is de mobiele nachtwinkel ‘Nightshop on Wheels’ deze week van start gegaan. Het nieuwe initiatief levert goederen op verplaatsing in Waasmunster en buurgemeenten. “Handig als je iets vergeten bent in de winkel of geen zin hebt om je te verplaatsen”, zegt zaakvoerder Maarten De Roeck.

Zijn je pintjes op, maar mag je niet meer met de auto rijden om dat je er al enkele op hebt? Heb je zin in een diepvriespizza, maar ben je te lui om naar de winkel te gaan of zit je zonder eten voor je kat, maar zijn alle winkels al dicht? Daar heeft Nightshop on Wheels een oplossing voor. Samen met zijn partner Vicky Barbier en zoon Yordi Colman startte Maarten De Roeck deze week de nieuwe nachtwinkel ‘op wielen’ op in Waasmunster.

“We hebben geen fysieke winkel”, stipt De Roeck aan. “We leveren al onze producten met de auto aan huis in Waasmunster én Hamme, Lokeren, Zele, Sombeke, Elversele, Belsele en Sint-Niklaas. We gaan voorlopig niet verder omdat we alles binnen het uur willen leveren zodat onze klanten niet te lang hoeven te wachten. Als onze nachtwinkel aanslaat, kunnen we uiteraard nadenken over uitbreiding. Het enthousiasme is er in elk geval al, want op onze openingsdag op donderdag 15 augustus ontvingen we zelfs al een telefoontje uit Kieldrecht. Voorlopig is dat nog te ver, maar daar kan nog dus nog verandering in komen.”

Wie zelf iets wil bestellen kan voor het aanbod en meer informatie terecht op www.nightshoponwheels.be/.