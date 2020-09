Nieuwe expo in Koolputten toont werk Frans Van Kerckhove Yannick De Spiegeleir

15 september 2020

16u50 0 Waasmunster In de expositieruimte van De Koolputten in Waasmunster kan je een bezoek brengen aan de nieuwe expo ‘Diepgeworteld’ met de boom als inspiratiebron. De expo toont hoofdzakelijk kunstwerken van wijlen schilder Frans Van Kerckhove.

Naast het werk van Van Kerckhove kan je ook tekeningen en schilderijen bewonderen van Leon Spilliaert, Jan De Zutter en Luc Verbist, fotografie van Rudy Mettepenningen en sculptuur van Willy Peeters.

De expo is open van 12 september tot 11 oktober 2020 elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Wie de tentoonstelling wil bezoeken reserveert wel best op voorhand zijn of haar bezoek via telefoon of per e-mail via expo@dekoolputten.be of 0485 12 25 78.