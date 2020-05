Niet iedereen mee met signalisatie werf Neerstraat Yannick De Spiegeleir

27 mei 2020

17u27 2 Waasmunster De grootschalige rioleringswerken aan de Neerstraat zijn deze week begonnen. Op sociale media wordt gewag gemaakt van wagens die zich vastrijden omdat ze de signalisatie niet gezien of begrepen hebben. “Bij de start van een grote werf duiken er altijd kinderziektes op. Wij gaan het bestaande signalisatieplan bijsturen waar nodig en extra borden plaatsen in overleg met de werfverantwoordelijke”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Chauffeurs die verbodsborden negeren, vrachtwagens die zich vastrijden in een omliggende straat. De start van de werken aan de Neerstraat begonnen met de nodige chaos. Burgemeester Bauwens heeft er echter vertrouwen in dat de situatie de komende dagen zal verbeteren. “Het begin van een grote werf is nooit eenvoudig, zeker omdat de Neerstraat een belangrijke verbindingsweg is en de omleidingsweg groot is, maar deze werken zijn nu absoluut noodzakelijk. We hebben de politie ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden en gaan op korte termijn de signalisatie bijsturen en uitbreiden waar nodig. We hebben ook twee buurtverantwoordelijken aangesteld waarbij de mensen met al hun zorgen en grieven terechtkunnen.” Ook schepen van Openbare Werken Guido De Cock (CD&V) laat weten dat er gewerkt wordt aan een oplossing. “We hebben vandaag (woensdag, red.) nog rond de tafel gezeten met de aannemer. Vrijdag worden er al extra borden geplaatst.”