Nét iets leuker dan wiskunde en spelling: leerlingen Sint-Franciscus krijgen dj-les en laten drone vliegen Yannick De Spiegeleir

25 juni 2019

12u28 0 Waasmunster Een eigen animatiefilm programmeren of een drone doen vliegen? In vrije basisschool Sint-Franciscus stoomt Dietrich Heiser van i-LUDUS de leerlingen klaar voor het onderwijs van morgen met een gratis STEM-academie. “We brengen de kinderen in contact met innovaties die in de toekomst onderdeel zullen worden van ons dagelijks leven.”

In de meeste scholen worden de klassieke schoolborden steeds vaker vervangen door smartboards en worden computers, laptops en tablets alsmaar vaker ingeschakeld tijdens de lessen, maar bij vrije basisschool Sint-Franciscus in Waasmunster gaan ze nog een stapje verder.

De school sloot een samenwerking af met Waasmunsteraar Dietrich Heiser die met zijn ‘edutainment’ bedrijf i-LUDUS gespecialiseerd is om jong én oud spelenderwijs te introduceren in de wondere wereld van technologische innovaties. “Met de steun van enkele lokale bedrijven en de Sint-Franciscusschool heb ik een ‘0€ STEM’-pilootinitiatief op poten gezet voor de leerlingen. We stimuleren hen voor STEM of STEAM (Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics)-opleidingen en –beroepen.”

Drones

Concreet kunnen de leerlingen na een schooldag quasi volledig gratis deelnemen aan een opleiding om te leren vliegen met drones, een eigen dj-set te programmeren of een animatiefilm te monteren. “We vragen enkel 2 euro registratie aan de ouders als garantie voor de deelname van hun kind. Tijdens de sessies maken we steeds gebruik van gratis programma’s, waardoor de kinderen na het STEM-evenement ook thuis verder aan de slag kunnen en experimenteren zonder software- of licentie-kosten.”

Zomerkamp

Het concept slaat aan, want in totaal namen al 80 leerlingen deel aan STEM-sessies van april tot juni. Zelfs op deze warme zomerdagen loopt de klas vol voor de laatste sessies van dit schooljaar. Billy (7) en Roan (8) zijn twee enthousiaste deelnemertjes van de sessie programmeren. “Ik heb al eens een zomerkamp gevolgd om te leren programmeren en dat vond ik heel boeiend. Ik wil ook heel graag filmpjes leren maken”, vertelt Roan. Ook bij basisschool Sint-Franciscus zijn ze enthousiast over het initiatief. “Niet elke leerkracht is even vaardig met de computer. Dergelijke opleidingen kunnen helpen om de interesse van leerlingen voor technologie aan te wakkeren”, zegt Tom Cattrysse, ICT-medewerker op de Sint-Franciscusschool.

Intussen hebben ook al andere scholen geïnformeerd om een samenwerking aan te gaan met i-LUDUS. “Zo is er onder meer concrete interesse uit Hamme”, weet Heiser.

Wie meer wil weten over de 0€ STEM-sessies kan voor meer informatie surfen naar www.i-ludus.net.