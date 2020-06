Nachtelijke brand veroorzaakt fikse schade aan terras café De Welkom: “Proberen vrijdag terug open te gaan” Yannick De Spiegeleir

29 juni 2020

13u30 2 Waasmunster In de nacht van zondag op maandag heeft een korte maar felle brand heel wat schade veroorzaakt aan het overdekte terras van café ‘De Welkom’ in de Smoorstraat in Sombeke.

Het vuur werd om 1 uur opgemerkt door buurtbewoners. Zij zagen hoe het houten afdak boven het terras reeds in lichterlaaie stond en verwittigden de hulpdiensten. De brandweerposten van Waasmunster en Temse kwamen ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle.

Toch is de schade aanzienlijk. Het houten afdak liep de grootste schade op, maar ook een bijgebouw raakte beschadigd. Het café zelf liep geen schade op. Op het moment dat de brand uitbrak was de zaak al gesloten en er was niemand meer aanwezig. Er vielen dan ook geen gewonden. De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij een oververhitte schouw van een haardvuur onder het afdak die het houtwerk errond in brand zette. Voor zaakvoerder Kristof Persiau komt de tegenslag hard aan.“We proberen vrijdag opnieuw de deuren te openen. Jammer genoeg hebben we al veel omzetverlies geleden door de coronacrisis. Dit konden we missen als kiespijn. We hadden ons terras volledig vernieuwd tijdens de lockdown om meer mensen op veilige afstand van elkaar te kunnen plaatsen. We doen er nu alles aan om vrijdag opnieuw de deuren te kunnen openen.”