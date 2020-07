Na de beertjes nu de ‘meerminnenjacht’: spoor de leukste exemplaren op in het straatbeeld Yannick De Spiegeleir

16 juli 2020

16u06 0 Waasmunster Na de berenjacht tijdens de coronalockdown kan iedereen, jong en oud, deze zomer in Waasmunster op zoek gaan naar de zeemeerminnen in het straatbeeld.

“En mooi meegenomen: in je zoektocht kom je zo misschien op plekjes in de gemeente terecht waar je nog nooit bent geweest”, klinkt het enthousiast.

De gemeente roept haar inwoners op om een meermin aan hun woning te hangen, te plaatsen of te tekenen die zichtbaar is vanop de openbare weg. Dat kan aan een raam of gevel, maar evengoed op de oprit. “Hoe meer meerminnen er in het straatbeeld verschijnen, hoe meer plezier voor de meerminjagers.”

Momenteel zijn er al meerminnen te vinden in de Kouterstraat, Hooierzelestraat, Wareslagestraat, Wareslagedreef, hoek Gentstraat/Neerstraat (zie foto) en in de Wareslagestraat.

Heb je een meermin of -minnen gespot? Neem er een foto van en deel ze op Facebook / Instagram / … met de hashtag #meerminwaasmunster. Op Facebook kan je alle gevonden meerminnen dan bekijken via www.facebook.com/hashtag/meerminwaasmunster, en op Instagram via de app of www.instagram.com/explore/tags/meerminwaasmunster.

