Moeder en zoontje aangereden op zebrapad: kind even in levensgevaar Yannick De Spiegeleir

29 juni 2019

19u55 0 Waasmunster Op het kruispunt van de Belselestraat met de Hoogstraat in Waasmunster gebeurde zaterdagnamiddag een ernstig verkeersongeval. Een kind dat aangereden werd op het zebrapad was even in levensgevaar.

Een moeder die met haar 9-jarige zoontje op weg was naar huis na een loopwedstrijd in het centrum van de gemeente, werden op het zebrapad met de fiets in de hand aangereden door een auto die ook uit het centrum via de Hoogstraat de Belselestraat kwam ingereden. Beide slachtoffers werden een aantal meters meegesleurd en liepen diverse verwondingen op. Verschillende getuigen, waaronder een arts verleenden de eerst zorgen.

Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. Vooral het kind bleek er erg aan toe te zijn en verkeerde zelfs een tijdje in levensgevaar. Beide slachtoffers werden naar het UZ in Gent overgebracht. In de loop van de avond was het levensgevaar voor het kind geweken. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Belselestraat in de richting van de E17 een hele tijd afgesloten voor het verkeer.